Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об очередной атаке региона со стороны ВСУ. По словам главы региона, противник осуществил атаку нескольких населенных пунктов в Шебекинском городском округе. Такую информацию Гладков опубликовал в своем Телеграм-канале.

По словам губернатора области, в Шебекино в результате вражеской атаки незначительные разрушения получили несколько частных домовладений – в жилых домах выбило окна ударной волной. На территории одного из домовладений осколками снаряда посекло гараж.

ВСУ сбросили взрывное устройство с беспилотника в населенном пункте Новая Таволжанка. В результате пострадало несколько частных хозпостроек. Также Украинские националисты атаковали с помощью беспилотника поселок Красное. Повреждение получило предприятие сельхозназначения.

Губернатор отметил, что подробная информация о последствиях атаки ВСУ на регион уточняется. На местах работают сотрудники оперативных служб.