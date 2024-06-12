Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг положительно отреагировал на решение немецких властей разрешить украинской армии наносить удары по территории Российской Федерации оружием западного производства. Об этом генсек НАТО заявил в беседе с корреспондентом агентства DPA.

«Имеет смысл разрешить Украине использовать это оружие», – сообщил Йенс Столтенберг.

По его словам, решение некоторых стран Запада разрешить вооруженным силам Украины наносить удары по военным целям, находящимся в приграничных областях Российской Федерации, является положительным.

При этом генсек НАТО ушел от прямого ответа на вопрос журналиста о том, применялось ли ранее оружие западного производства украинской армией для нанесения ударов по территории Российской Федерации.

Напомним, что 31 мая власти Германии официально разрешили вооруженным силам Украины наносить удары по территории России в приграничных районах Харьковской области.