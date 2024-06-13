Обороноспособность Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) никак не изменится после возможного выхода Армении из ее состава. При этом обороноспособность самой Армении пострадает от подобного шага ее руководства. Об этом в беседе с корреспондентом РИА Новости заявил депутат Государственной думы Андрей Картополов.

«Это скажется только на обороноспособности Армении и больше ни на чем, поэтому безусловно решение это за армянской стороной», – заявил глава комитета Госдумы по обороне.

По его словам, данное решение нынешнего руководства Армении идет в разрез с интересами армянского народа и страны в целом. Картополов отметил, что руководство Российской Федерации надеется на возобладание здравого смысла у армянского народа, а не нынешних лидеров Армении.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о возможном выходе страны из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).