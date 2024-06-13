В конце мая российские бойцы заполучили в зоне проведения специальной военной операции новый трофей – боевой робот THeMIS ВСУ производства эстонской компании MILREM Robotics. Об этом в своем материале сообщает РИА Новости.

Украинская армия получила от Эстонии в 2022 году несколько боевых роботов семейства THeMIS, представляющих собой беспилотное наземное транспортное средство с открытой архитектурой. Существует три варианта исполнения боевого робота. Грузовая модификация может доставлять на позиции до 1200 килограмм снаряжения. Боевая модификация может быть оснащена пулеметом, автоматической пушкой или гранатомётом. Третья модификация представляет собой робота-разведчика.

В настоящий момент трофейный робот уже исследуют российские инженеры. Военных специалистов интересует гибридная силовая установка, способная обеспечивать автономную работу боевого работа до 15 часов. Робот также может работать только от энергии аккумуляторной батареи в течение 90 минут.