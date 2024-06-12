Аргентина собирается отправить на Украину пять штурмовиков Super Etendard, которые находятся в нерабочем состоянии.

Портал Infobae рассказал, что министр внутренних дел страны Диана Мондино согласовала это решение с представителем Белого дома Джейком Салливаном, а также главой МИД Франции Стефаном Сежурне. Президент Аргентины Хавьер Миллей одобрил отправку самолетов на Украину.

Отмечается, что это французские штурмовики, которые Аргентина не может отремонтировать и-за отсутствия запасных частей. Эмбарго, которое было наложено на страну Лондоном после Фолклендской войны, не позволяет купить нужные комплектующие. Именно поэтому в Аргентине надеются на помощь Парижа. Франция починит самолеты и отдаст их Украине, после чего отправит Буэнос-Айресу другое вооружение вместо Super Etendard.