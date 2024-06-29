Активация иммунной системы на борьбу с раком

Чтобы объяснить, как раку удается обманывать иммунную систему, докторант-исследователь Канделария Агилар Гарсия (Университет Овьедо) предлагает взглянуть на ситуацию, как на погоню полицейского за грабителем. Источник: The Conversation.

В 2004-м профессор иммунологии Роберт Шрайбер (Вашингтонский университет) предложил теорию того, как происходит эта погоня. Он назвал этот процесс «иммуноредактированием рака», разделив его на три этапа: элиминация, равновесие и бегство.

Иммунная система человека подобна невидимой армии, безостановочно патрулирующей наше тело в поисках злоумышленников. Она обладает способностью распознавать значительный процент раковых клеток как нечто чужеродное и уничтожать их. Это процесс известен, как фаза элиминации иммунитета. На этом этапе или, по крайней мере, в самом его начале наша иммунная система действует очень эффективно.

Однако некоторым раковым клеткам удается выжить, затаиться от внутренней полиции организма. Они практически не растут, но и не устраняются. Раковые клетки находятся в состоянии ожидания, стараясь накопить небольшие модификации, что помогут им в дальнейшем. Это фаза равновесия. Таким образом, после окончания фазы элиминации и перед стартом фазы бегства имеется латентный период.

Наконец, на этапе бегства опухолевые клетки приобретают способность не быть распознанными иммунной системой, они научились маскировать себя. Клетки рака изобретают уловки, позволяющие избежать обнаружения иммунитетом, что позволяет им беспрепятственно расти и размножаться.

Они обучаются ловко излучать те же «мирные сигналы», которые генерируются здоровыми клетками, чтобы иммунная система не атаковала их по ошибке. Эти сигналы подобны паролям на иммунных КПП, и их цель – успокоить иммунную армию, что защищает нас, когда мы оказываемся в опасной ситуации. Таким образом, в конечном итоге опухолевые клетки остаются незамеченными для иммунитета, опухоль успевает вырасти и усилить свою агрессию. Итак, то, что должно было стать эффективной системой обороны против рака, оказывается обмануто самой опухолью, манипулирующей иммунитетом в своих интересах, стремясь быстро распространиться по всему человеческому телу.

Короче говоря, рак – это не только болезнь неконтролируемо разрастающихся клеток, но и постоянная битва между этими клетками и нашей иммунной системой, в которой раку иногда удается одержать верх.

Но на этом битва не заканчивается. Пока раковая опухоль расхаживает по организму в своем маскировочном костюме и празднует предполагаемую победу, на сцене появляется новый игрок: иммунотерапия.

Средство против невидимого врага

Иммунотерапия – терапевтический метод, использующий мощное оружие иммунной системы человека для выявления и уничтожения раковых клеток, даже тех, которым удается прятаться за искусной маскировкой. Этот метод помогает иммунной системе сообразить, что маскировка клеток опухоли – не более чем уловка, и что их истинная природа представляет угрозу, требующую немедленного устранения.

До XXI века основными методами лечения рака были хирургическое вмешательство, лучевая терапия и химиотерапия. Но уже более века назад произошел знаменательный момент, когда ученые сумели обратить внимание на нечто странное. Они обнаружили, что некоторые запущенные формы рака полностью исчезли после того, как пораженные люди перенесли тяжелые бактериальные инфекции и, как следствие, значительную активацию иммунной системы. Это подняло вопрос: способна ли иммунная система самостоятельно победить рак?

Иммунотерапия возникла как ответ на этот вопрос, произведя революцию в способах лечения рака. Вместо того, чтобы нацеливаться лишь на раковые клетки, как поняли исследователи, им следует учитывать всю среду, в которой растут опухоли – то, что сегодня называется «микроокружением опухоли». В этом микроокружении сосуществуют не только раковые клетки, но и очень большой репертуар самых различных клеток, среди которых имеются и клетки иммунной системы.

В отличие от традиционной химиотерапии, в первую очередь направленной ​​на уничтожение быстро делящихся клеток, целью применения иммунотерапии является обеспечение помощи иммунной системе в распознавании чужеродности рак с последующим его устранением таким образом, чтобы блокировать рост и распространение опухоли.

«В прошлых исследованиях рака было допущено много ошибок, мы недостаточно знали об иммунной системе. (…) Иммунотерапия никуда не денется и позволит бороться со многими видами рака». Так высказался иммунолог Джеймс Эллисон после получения Нобелевской премии по медицине в 2018-м вместе с иммунологом Тасуку Хондзё.

Лечение иммунотерапией значительно более специфично, чем иные терапевтические альтернативы, такие как вышеупомянутая химиотерапия, она влечет за собой менее серьезные побочные эффекты. Более того, улучшая память иммунной системы, иммунотерапия позволяет системе иммунитета продолжать и далее распознавать опухоль как «чужую», тем самым продлевая действие антираковой битвы и предлагая потенциальные долгосрочные преимущества.

И в отличие от традиционных методов, таких как лучевая терапия или химиотерапия, зачастую не дающих полного излечения, иммунотерапия предлагает другое решение проблемы. Едва иммунная система генерирует бойцов, что выходят и убивают раковые клетки, эти защитники остаются с пациентом на всю оставшуюся жизнь. Это приводит к долговременной выживаемости части больных, получающих этот тип лечения.

Однако возникает вопрос, почему же иммунотерапия не является средством излечения всех больных раком.

«Горячие» и «холодные» опухоли

Рак представляет собой группу разнообразных заболеваний, и поэтому каждая опухоль имеет свое собственное поведение. Наши иммунные клетки являются главными союзниками в лечении рака методом иммунотерапии. В некоторых случаях более 40% раковых опухолей могут состоять из иммунных клеток. Это так называемая «горячая опухоль», и, по-видимому, она лучше реагирует на данный тип лечения.

С другой стороны, существуют опухоли с небольшим количеством инфильтрированных иммунных клеток, такие как глиобластома. Иммунотерапия против таких опухолей, известных как «холодные», не особо эффективна. Тем не менее, сейчас изучаются стратегии увеличения количества инфильтрирующих защитных клеток в этих опухолях, что должно повысить результаты лечения.

Кроме того, исследуются специфические характеристики онкологических больных, которые в перспективе могут стать прогностическими и позволить заранее определить, какие именно пациенты получат наибольшую пользу от иммунотерапии.