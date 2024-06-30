За последние 24 часа ВС РФ ликвидировали две пусковые установки украинского ЗРК С-300ПС. Об этом рассказала пресс-служба Минобороны России.

“Оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожен пункт управления дивизиона, радиолокатор подсвета и наведения, низковысотный обнаружитель, а также две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300ПС”, – говорится в сводке, опубликованной военным ведомством.

Напомним, позиция украинской системы ПВО С-300 располагалась в населенном пункте Великодолинское Одесской области. Взрыв слышали даже жители Одессы, которая находится в 20 километрах от села.

Подобные удары сильно снижают боеспособность украинской ПВО, которая и так оснащена крайне слабо. В ее распоряжении имеются западные комплексы, которые устанавливают в Киеве и других крупных городах, а также устаревшие советские ЗРК, ни разу не проходившие модернизацию.