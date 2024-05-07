Во Франции тюремную охранницу судят за «поцелуй смерти»

В понедельник (6 мая) начался суд над бывшей сотрудницей тюрьмы на Корсике, обвиняемой в «поцелуе смерти», позволившем убийцам опознать конкурирующего босса мафии и застрелить его. Источник: The Telegraph.

Призывая к снисхождению в отношении 48-летней Кэти Сенешаль (выше ее фото перед арестом), адвокат описал свою клиентку как современный прототип флоберовской «Эммы Бовари», которой попросту наскучил образ жизни матери четверых детей, и которая увлеклась преступным миром Корсики.

Сенешаль обвиняется в том, что в 2017-м на выходе из аэропорта в г. Бастия она обозначила для киллеров Жан-Люка Кодаччони, корсиканского гангстера, дав ему «baiser de la mort» (поцелуй, заведомо означающий цель для убийства). Поскольку Коддаччони был вместе со вторым мафиози, Антуаном Киличини, тюремная охранница навела убийц на обоих. Убийцы и их жертвы были членами крупнейшей корсиканской группировки «Brise de Mer» (с фр. «морской бриз»).

Киличини, известный как «Мясник Тони», вышел из тюрьмы за 15 дней до инцидента в аэропорту, в результате которого он погиб почти сразу. Кодаччони, заключенный тюрьмы в кантоне Борго, находившийся в тюремном отпуске в момент своего убийства, скончался от ран спустя неделю.

За минуту до того, как прозвучали выстрелы, Кэти Сенешаль, работавшая тюремной охранницей в Борго, попала на камеры наблюдения – она подбежала, чтобы обнять Кодаччони (фото места убийства ниже).

Прикончив своих жертв из автомата Калашникова и пистолета, один из киллеров обратился к свидетелям инцидента и произнес, прежде чем быстро уехать: «Ничего страшного, просто мы снимаем фильм».

Жертва семейной скуки

На фоне того, что корсиканские гангстеры известны своим соблюдением омерты в отношении членов своей группировки, Кэти Сенешаль, одна из 16 обвиняемых, которым еще предстоит появиться в суде г. Экс-ан-Прованс, оказалась куда более разговорчивой.

Она призналась, что предоставила киллерам информацию о датах отъезда двух мафиози из тюрьмы и согласилась приехать в аэропорт, чтобы указать убийцам на Кодаччони.

История Сенешаль вдохновила режиссера Стефана Демустье на создание криминальной драмы «Борго», вышедшего на экраны 11 апреля 2024 года, к большому огорчению адвокатов 16 обвиняемых, которые утверждают, что это может повлиять на ход судебного процесса.

Рено Портежуа, адвокат Сенешаль, в понедельник заявил: «Многие справедливо подчеркивают романтическую сторону действий моей подзащитной в стиле Эммы Бовари, а именно форму усталости от скуки повседневной жизни в качестве матери четверых детей. Ей просто нужен был этот кайф».

Он отметил, что бывшая тюремная охранница признала себя виновной, «во всем призналась» и полностью сотрудничала со следователями на протяжении шести лет, которые она провела за решеткой в ​​ожидании суда.

«Она храбрая. Она знает, что должна заплатить за содеянное, и берет на себя ответственность за это. Надеюсь, присяжные поймут ее необычный поступок… и вынесут разумный вердикт».

В обвинительном заключении говорится, что Сенешаль призналась на следствии: «Меня наняли для выполнения работы, и я ее выполнила». Она сообщила, что действовала не только ради денег – ей обещали «шестизначную сумму» – но прежде всего потому, что это придало ее жизни остроту.

«Парижанка вроде меня, которая приезжает на Корсику, не говорит ни слова по-корсикански и вдруг участвует в чем-то подобном – это нечто», – заявила она судьям.

Битва за лидерство

Экс-охранница должна была выполнить еще одну услугу: самостоятельно найти яд, пронести его в тюрьму, а затем вылить в кофе Стефана Лучани, который, как и двое застреленных мафиози, был связан с Жаном-Люком Джермани, одним из лидеров корсиканской группировки.

По ее признанию, она струсила, узнав об арестах подозреваемых. «Я убийца, да, я убивала людей. Посмотрим правде в глаза: я точно знала, чем это закончится», – добавила Сенешаль.

По словам прокуроров, следователям удалось доказать вину подозреваемых, сумев «впервые взломать пароли смартфонов, которые считались неприкосновенными» и прочитать «важнейшие» сообщения, которые содержали эти устройства.

В прокуратуре отметили, что подсудимые стремились «отомстить за смерть» своих отцов, основателей «Brise de Mer», и «возродить» преступную группировку.

Названная в честь кафе в Старом порту г. Бастия, где ее члены встречались с конца 1970-х, «Brise de Mer» доминировала во французской преступности на протяжении 25 лет, совершив десятки вооруженных нападений на банки и бронированные фургоны как во Франции, так и в Швейцарии. Эта группировка также контролировала ночные клубы и игорные заведения на Корсике и в городе Экс-ан-Прованс.

В конце 2000-х возникла вражда между двумя членами-основателями мафиозной группы, Ричардом Казановой и Фрэнсисом Мариани. Казанова был убит в апреле 2008 года, а Фрэнсис Гуазелли – также один из основателей – в ноябре 2009-го. В свою очередь Мариани в январе 2009 года погиб в результате взрыва в складском ангаре.

Война продолжалась через наследников крестных отцов «Brise de Mer», что в итоге привело к гибели всех основателей группировки (см. изображение выше). Желание мести, двигавшее наследниками, изложено в расшифрованных текстовых сообщениях, таких как: «Мы отомстили за наших отцов» и «Я отдал всю свою силу Бризу».

Среди обвиняемых – братья Кристоф (26 лет) и Ришар Гуазелли (28 лет). Кристофу инкриминируется нажатие на спусковой крючок автомата в аэропорту Бастии. Их отец, Фрэнсис, был убит в 2009 году, и они выросли с убеждением, что его смерть была делом рук корсиканского клана Жана-Люка Жермани.

Также на скамье подсудимых находятся еще двое сыновей «крестных отцов» из Корсики, погибших насильственной смертью: 58-летний Жак, сын Франциска Мариани, и 35-летний Анж-Мари Микелози, полный тезка своего отца, застреленного в 2008 году. Следователи окрестили этих подсудимых «кланом сирот».

Еще один обвиняемый – 17-летний Жан-Луи Андреани – был убит в тюрьме прежде, чем начался этот суд.

Сын убитого в аэропорту Жана-Люка Кодаччони отказался регистрироваться в качестве гражданского истца на суде, что, по мнению источника в полиции, может означать только одно: «Мы опасаемся, что его не устроит урегулирование этого спора в суде».