Украинский военнослужащий Евгений Барук был взят ВС РФ в плен. Он получил контузию во время «дружественного» удара по позиции, где находился. По его словам, сослуживцы подумали, что он мертв, поэтому не стали эвакуировать. Видеозапись с рассказом украинского военного была опубликована Минобороны России.

«Наши подразделения стали отстреливаться и не смогли сориентироваться, в итоге нанесли удар по своим же позициям. После боя кого-то эвакуировали, меня посчитали, что я мертв, и бросили на месте», – рассказал военнопленный.

Барук отметил, что был спасен российскими военнослужащими. Ему была оказана первая медицинская помощь, его накормили и поделились сигаретами.

Украинец рассказал, что совершенно не хотел воевать. Он был мобилизован прямо с работы, а затем после краткой подготовки был отправлен на фронт. Несмотря на больное сердце и наличие черепно-мозговой травмы он все равно был признан пригодным к службе.