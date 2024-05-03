В средневековой Европе источником проказы были рыжие белки, заразившиеся от людей

Генетический анализ образцов в британском Винчестере показал схожие штаммы болезней с материком и подтверждает теорию о том, что торговля мехом сыграла роль в распространении болезни. Источник: The Guardian.

Проказа является одним из старейших инфекционных заболеваний, зарегистрированных у людей, и обычно вызывается бактерией Mycobacterium leprae.

Хотя в наши дни большинство случаев этого заболевания фиксируется в Юго-Восточной Азии и лечится антибиотиками, в средневековой Англии проказа была очень распространена, приводя к уродству как богатых, так бедных людей.

Предыдущие исследования показали, что среди жителей средневековой Англии, Дании и Швеции был распространен штамм проказы, аналогичный тому, который сегодня встречается у красных белок на юге Англии. Одна из теорий заключается в том, что торговля беличьим мехом, импортируемым из Скандинавии викингами, могла служить фактором распространения заболевания.

И вот теперь теория получила дальнейшее развитие: генетический анализ показал, что рыжие белки в средневековой Англии перенесли тот же штамм заболевания, что и люди, жившие в то время.

«Среди археологических данных мы впервые обнаружили животное-хозяина проказы, и это действительно интересно», – заявила доктор Сара Инскип из Университета Лестера, бывшая соавтором исследования.

Старые кости

В статье, опубликованном изданием Current Biology, Сара Инскип и международная группа ее коллег сообщают, что они изучали штаммы проказы, обнаруженные в образцах трех человек, проживавших в Винчестере примерно 900-600 лет назад, и рыжей белки, чьи кости были найдены в яме рядом с домом меховщика, занимавшегося этим промыслом около 1000-900 лет назад (выше фото одной из исследованных беличьих костей).

Команда ученых сосредоточилась на Винчестере, потому что это был важный город в средневековый период. В нем находилась больница для прокаженных и множество меховщиков, занимавшихся изготовлением и продажей одежды на меховой подкладке, а это позволяло изучить останки белок и людей того времени.

Ученые извлекли и проанализировали ДНК из образцов, обнаружив, что во всех образцах того периода присутствовал очень похожий штамм проказы.

«В действительности штаммы, выявленные у средневековых белок и людей из Винчестера, были более тесно связаны, чем штамм проказы, обнаруженный у белок 900-летней давности и штамм, имеющийся у современных белок», – сообщила Инскип.

По мнению исследователей, собранными ими результаты показывают, что в средние века происходила передача проказы между людьми и белками. Однако их результаты основаны всего лишь на нескольких образцах и не могут пролить свет на то, заразились ли люди проказой от красных белок или же наоборот.

Круговорот болезни

Сара Инскип отметила, что в случае передаче сотни лет назад проказы белкам от людей, теперь эти грызуны могут передавать болезнь обратно людям, упомянув, что именно люди в прошлом передали проказу броненосцам в Южной Америке и теперь броненосцы могут заражать ею людей (на изображении выше – бактерии проказы).

«Мы точно знаем, что проказа может играть в этот пинг-понг туда и обратно», – заявила она.

Инскип добавила, что существует ряд возможностей того, как могла произойти передача заболевания.

«Одним из механизмов могла бы стать торговля мехом», – пояснила она. Действительно, в исследовании сообщается, что только в 1384 году в Англию из Скандинавии и других мест было импортировано 377 200 беличьих шкурок.

Однако белок в то время также широко содержали в качестве домашних животных, что предлагало еще один путь контакта с людьми.

«Оба механизма возможны. И они не являются взаимоисключающими», – отметила Инскип.

Она сообщила, что исследование их команды также имеет практическое значение для людей, страдающих проказой сегодня.

«Может быть, исследователям нужно пойти и посмотреть на животных, которые обитают в этих общинах», – заявила Инскип. «Вполне возможно, что некоторые из этих животных могут иметь бактерии проказы, и, возможно, именно поэтому болезнь продолжает распространяться».