Россияне называют приемлемым размером пенсии сумму в 110 тысяч рублей. Таковы результаты исследования, проведенного аналитиками Страхового дома ВСК. При этом за год заметно изменилась структура ожиданий в отношении пенсий: все больше людей видят оптимальной сумму от 100 до 200 тысяч рублей. В начале года таких было 12%, а к декабрю доля увеличилась до 25%.

Наибольшие финансовые ожидания высказывают жители Москвы и Санкт-Петербурга, а также граждане с высоким уровнем доходов. Тем не менее, значительная часть россиян продолжает рассчитывать на пенсию в диапазоне 50–100 тысяч рублей. Доля таких респондентов снизилась с почти половины до трети опрошенных.

Несмотря на высокие запросы, половина россиян до сих пор не начала формировать пенсионные накопления. Еще 32,7% даже не планируют заниматься созданием финансовой подушки безопасности. Более финансово грамотными оказались мужчины с высоким доходом – 33% из них уже начали копить. Среди тех, кто не заботится о будущих накоплениях, чаще встречаются граждане со средним уровнем дохода и без детей.

Абсолютное большинство граждан (80%) планируют встречать старость в России. Доля таких респондентов за год увеличилась с 67%. Лишь 9% россиян хотят жить за границей, причем этот показатель также снизился: в начале года выезд за рубеж рассматривали около 15% опрошенных. Среди тех, кто задумывается о переезде, популярностью пользуются теплые южные страны и европейские государства.

Для тех, кто планирует остаться в России, предпочтения также распределились: 25% хотели бы сменить городскую среду на дачу или небольшой населенный пункт, еще столько же рассматривают переезд в южные регионы, преимущественно в Краснодарский край. Лишь четверть россиян планируют остаться в том же месте жительства.

Показательно, что интерес к жизни за границей падает среди молодежи: если в начале года об этом задумывались 18% молодых людей, то к концу года этот показатель снизился до 15%. Наиболее привлекательными направлениями остаются европейские страны и южные регионы с мягким климатом.

Аналитики отмечают, что россияне постепенно пересматривают свои финансовые стратегии, хотя значительная часть все еще предпочитает откладывать заботу о будущем на потом.