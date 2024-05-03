Белки стали первыми и основными разносчиками проказы в животном мире и именно они передали ее людям. К такому выводу пришли палеонтологи из Европы и США, расшифровавшие геномы этого заболевания, поражавшего жителей Англии в эпоху Средневековья.

Они провели тщательный анализ англичан, умерших от проказы и похороненных на территории лепрозория Святой Марии Магдалины. После этого так же пристально были изучены кости 12 белок, найденных археологами в Уинчестере, в котором в XI столетии и был построен лепрозорий.

Выяснилось, что как люди, так и белки были носителями штамма Mycobacterium leprae, который и является возбудителем проказы. При этом его геном у животных и людей оказался гораздо ближе, чем другие варианты палочки Хансена, ранее считавшиеся виновником эпидемий.

Все это позволило убедиться, что проказа передавалась от белок людям и наоборот. Сейчас ученые продолжают исследования, чтобы выяснить, каким образом это происходило. И связана ли передача штамма с реализацией беличьих мехов и самих зверьков.