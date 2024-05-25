Украинские пограничники задержали 28-летнего одессита, который хотел уплыть от мобилизации в ВСУ. Мужчина использовал для форсирования Днестра детский надувной матрас с изображением Человека-паука.

Одессит рассказал пограничникам, что в Сети приобрел подробную инструкцию по переходу границы с Молдавией. Она обошлась ему в 200 тысяч рублей. Однако план не сработал, пограничники задержали мужчину, на которого составлен протокол об административном правонарушении.

Ранее сообщалось о более удачной попытке двоих украинцев из Закарпатья сбежать от мобилизации. Сотрудник пограничной службы пытался их остановить, но уклонисты напали на него, отобрали пистолет и скрылись на территории Румынии. По этому инциденту сейчас проводится расследование.