Украинский пограничник попытался остановить двоих мужчин, пытавшихся пересечь границу с Румынией, но не сумел. Уклонисты не только сбежали, но еще и отобрали у сотрудника ГСПС пистолет «Форт-12Р».

Погранотряд своевременно среагировал на срабатывание сигнальной мины, указывающей на попытку нарушения границы. Один из военных бросился ловить двоих мужчин и сделал предупредительный выстрел в воздух. Однако терять нарушителям было уже нечего. Они не остановились, а набросились на пограничника, забрав пистолет, рассказал киевский журналист Виталий Глагола.

Уклонисты несколько раз выстрелили в боевика, но не попали, а затем скрылись на территории Румынии. Подкрепление к бойцу не успело. Сейчас идет расследование.

Напомним, что украинцы всеми силами стремятся перебежать в Европу, не желая воевать за интересы президента Зеленского и его западных кураторов. Они переплывают реки Тиса и Дунай, а также пробираются в Румынию по горам, лишь бы избежать мобилизации.