Российская актриса Елена Ксенофонтова поделилась с фанатами снимкой своей повзрослевшей дочери. Актриса опубликовала в соцсетях фотографию 13-летней Софьи на фоне музыкальной школы. Девушка держала в руках свидетельство об окончании музыкального заведения и награду в виде скрипичного ключа.

«Ура! Аттестат об окончании музыкальной школы по классу фортепиано получен! Каникулы», — отметила артистка.

У Елены Ксенофонтовой двое детей. Старший сын – Тимофей Неретин родился в 2003 году от продюсера Ильи Неретина. Однако союз продлился недолго, пара разошлась, когда ребенку не было и года.

На протяжении 9-ти лет актриса проживала в гражданском браке с адвокатом Александром Рыжих. В 2011 году Елена родила дочь Софью. Пара рассталась с большим скандалом в 2016 году. Как рассказывала актриса, ее сын имеет особенности развития, а ее фактический муж решил «морально уничтожить» ее ребенка. Поэтому актриса разорвала с ним отношения. Сейчас Ксенофонтова замужем за адвокатом Алексеем Куликовым.