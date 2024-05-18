Гвардии младший сержант ВС РФ Юрий Монгуш благодаря грамотным действиям сумел выполнить сложную задачу по развертыванию наблюдательного пункта на стратегически важном участке, рассказали в Минобороны России.

Для этого бойцу потребовалось длительное наблюдение за противником. Более суток он отслеживал перемещения ВСУ, вычислив местоположение важных целей и точно рассчитав расстояние до них.

После этого Монгуш со своим подразделением форсировал дамбу и развернул наблюдательный пункт. При этом было ликвидировано 10 боевиков ВС Украины и две единицы вражеской бронетехники.

Ранее сообщалось о военнослужащем ВС РФ, который с тяжелыми ранениями головы, рук и ног сумел пройти больше двух километров и выжил, добравшись до эвакуационного пункта.