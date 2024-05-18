Российский военнослужащий, попавший под артиллерийский обстрел противника, получил множественные ранения. Осколки попали в голову, а также поразили колено, стопу и кисти рук. Однако боец все сумел добраться до своих и выжил.

«Mash на Донбассе» рассказал, что для этого военнослужащему пришлось с многочисленными ранениями пройти больше двух километров до эвакуационного пункта. Преодолевая боль, он все же сумел справиться с этой задачей, после чего попал в руки медиков.

Специалисты первым делом ввели бойцу обезболивающие препараты и наложили шины на поврежденные конечности. После этого была сделана сложная хирургическая операция. Сейчас военный находится в госпитале, его жизни и здоровью больше ничего не угрожает.