Военный аналитик Евгений Даманцев опубликовал авторскую статью в издании «Военное дело», в которой рассказал о преимуществах боеприпасов Д-30СН УМПБ. Они размещаются на узлах подвески российского многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34НВО.

Данные боеприпасы имеют много преимуществ, одно из которых – низкая радиолокационная сигнатура. Это было достигнуто за счет использования радиопоглощающих материалов и отсутствия крупных металлических элементов. За счет эффективности отражающей поверхности Д-30СН менее заметны для радаров AN/MPQ-64F1 Sentinel и AN/MPQ-65 комплекса Patriot.

Кроме того, вышеупомянутые боеприпасы имеют улучшенные аэродинамические свойства. А это по итогу обеспечивает дальность планирования до 120 километров. Это при учете сброса боеприпаса с высоту 12 тысяч метров.

Но самой главной конструктивной особенностью планирующих боеприпасов Д-30СН следует считать калиберную унификацию с управляемыми реактивными снарядами 9М544/549 с 300-мм калибром.