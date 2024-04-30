Из-за задержек, которые допустили союзники Киева при поставках оружия, украинские власти стали не так безоговорочно доверять странам НАТО, сказал генсек Альянса Й. Столтенберг.

Столтенберг подчеркнул, что были нарушены обещания и украинская армия не получила оружие вовремя. И это пошатнуло доверие Киева к союзникам, сказал генсек НАТО в беседе с репортерами Рейтер. Накануне Столтенберг прилетал в Киев и лично встречался с украинским президентом В. Зеленским.

На прошлой неделе американский президент Д. Байден подписал документ о выделении Украине $61 млрд. Эти деньги даются украинцам «для противостояния России». Пентагон следом сообщил, что оружейные поставки на $1 млрд для ВСУ возобновляются.

В Москве неоднократно подчеркивали, что накачивание Киева оружием не способствуют завершению конфликта на Украине, при этом Запад «играет с огнем», отравляя ВСУ всё новые партии оружия и военной техники.