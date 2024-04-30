Проверить сексуальную ориентацию госслужащего или депутата можно при помощи психологического теста, сказал зампред комитета ГД по вопросам семьи В. Милонов.

Милонов поддержал идею Хинштейна, ранее предложившего проверять сексуальную ориентацию госслужащего перед назначением. Хинштейн сказал, что «зоной недоступности» для тех, кто не пройдет проверку, должны стать госструктуры, которые работают с детьми и подростками.

В беседе с репортерами «Подъема» Милонов назвал нетрадиционную ориентацию «грехом и болезнью», которую человек в силах излечить. Но тот, кто продолжает оставаться «апологетом извращений», вряд ли может стать хорошим госслужащим. Такой чиновник или депутат, по словам Милонова, не станет «отвратителен во всём», но будет язвим для шантажа. Он убежден, что сексуальную ориентацию нужно проверять у чиновников и депутатов всех уровней. «Нам не скрыть свои пороки», – заключил парламентарий.