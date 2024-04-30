Кумир нулевых Андрей Губин 30 апреля отметил день рождения в 50-й раз. После бешенной популярности он надолго выпал из поля зрения фанатов. Поговаривали, что он уехал за рубеж. Позднее выяснилось, что Губин страдает от серьезного расстройства психики и живет затворником в Подмосковье, но продолжает творить.

Жизнь затворника не предполагает шумных банкетов и вечеринок по случаю золотого юбилея. Однако артист согласился дать интервью 7days. В числе прочего, он подтвердил, что по случаю юбилея не будет ни концертов, ни тусовок.

Из-за болезни Губин называет себя «испорченным человеком». И артист не стесняется такого определения. Он понимает, что сильно сдал, но заверяет, что находится в здравом уме, а его глава по-прежнему передают состояние его души. Губин опроверг слухи о затворничестве. Он напомнил, что его телефон и место жительства многие годы не меняются, поэтому желающие могут позвонить или даже приехать в гости.

Фанаты рассчитывают, что слухи о скором выходе нового альбома Губина и его возвращении на сцену подтвердятся. Артист обещает выпустить альбом и говорит, что у него скопилось много новых песен, но пока всё это лишь на уровне разговоров.