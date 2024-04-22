Российский актер Павел Прилучный обнародовал видеозапись, на которой он гуляет вместе со своим младшим сыном, рожденным его второй супругой, актрисой Зепюр Брутян. Микаэль родился в конце апреля прошлого года. Вскоре молодое семейство будет праздновать первый день рождения маленького Микаэля.

На видео Павел Прилучный идет с малышом по тротуару, держа его за руку. Мальчик уже довольно уверенно делает шаги. Стоит отметить, что папа и сын одеты в одном стиле. Павел выбрал для прогулки черный спортивный костюм, жилетку и кепку. Микаэль также был одет в детский комбинезон черного цвета. А на голове у малыша была надета черная кепка, как и у папы.

Несмотря на постоянную занятость на съемках, Павел Прилучный старается свое свободное время уделять семье. Он регулярно общается со своими старшими детьми, рожденными в браке с Агатой Муцениеце. Павел вместе с тремя детьми ездил в отпуск за границу. Из его соцсетей становится ясно, что старшим детям звездный родитель также старается уделить время.