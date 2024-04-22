Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, фото из открытых источников

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время совершения Великого освящения и Божественной литургии в храме Чуда Архангела Михаила Хонех в московском Братеево произнес речь, в которой рассказал о силе России. По словам патриарха, сила и мощь нашего государства заключается в нравственных традициях и духовном богатстве русского народа.

«Россия — сверхдержава. В России возводятся храмы, а в других странах храмы закрываются… Вера — это цементирующая общество сила, обеспечивающая подлинную, а не искусственную солидарность», – заявил патриарх Кирилл, подчеркнув, что именно вере служит церковь, а наше государство поддерживает духовность народа.

Священнослужитель подчеркнул важность духовного развития россиян, ведь в этом наша сила. По его словам, идеология в других странах исключает Бога, поэтому люди живут во «вседозволенности», что является грехом.

«Возможно, поэтому и не любят нас. Но мы прошли трудным путем. Все в нашей стране хорошо», – резюмировал патриарх.