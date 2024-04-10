За последние 30 лет на полярном архипелаге Шпицберген, расположенном на российско-норвежской границе, произошли экстремальные изменения климата. Результате проведенного российскими и норвежскими географами исследования свидетельствуют о росте среднегодовой температуры воздуха. О проблемах, связанных с потеплением на архипелаге Шпицберген, в своем материале рассказывает издание «Аргументы и Факты».

«Это явление – так называемое арктическое усиление, оно характерно именно для этого региона и обусловлено очень сложными процессами взаимодействия между атмосферой и океаном в присутствии морского льда и на фоне наблюдаемого и развивающегося глобального потепления на планете», – заявил доцент СПбГУ, заведующий лабораторией процессов взаимодействия океана и атмосферы ААНИИ Борис Иванов.

Таяние ледников, вызванное стремительным потеплением в Арктике, угрожает не только животному и растительному миру региона, но также и инфраструктурным объектам, сооруженным на архипелаге Шпицберген. Например, Всемирное хранилище семенного фонда, которое журналисты называют «Ноевым ковчегом для растений» или «Хранилищем Судного дня», может пострадать от потепления.

Идея создания подобного хранилища заключалась в том, что оно сможет спокойно функционировать без вмешательства человека на случай ядерного конфликта. Однако дальнейшее потепление на архипелаге Шпицберген делает это невозможным. Российские академики предлагают создать отечественное хранилище семенного фонда растений на территории Якутии, где ледники не растают даже при поднятии температуры сразу на 2 градуса по Цельсию во всем мире.