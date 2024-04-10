Американское издание The Wall Street Journal (WSJ) сообщило, что российские военнослужащие якобы используют в зоне боевых действий терминалы Starlink. По информации автора материала, компания Илона Маска SpaceX не отключает терминалы, используемые российскими бойцами.

WSJ, ссылаясь на собственные источники, сообщает, что поставки в Россию Starlink осуществляются теневым путем. Сюда относятся сделки в Юго-Восточной Азии, ОАЭ, Африке. Автор материала утверждает, что получив в свое распоряжение пользовательские терминалы связи российские бойцы используют их в зоне боевых действий. Таким образом, утверждает американский журналист, единственное преимущество, которое ранее было у украинских сил, теперь подорвано.

Издание приводит в материале слова некого Олега, якобы являющегося посредником в продаже терминалов Starlink, чаще всего большое количество заказов отправляется в новые российские регионы или предназначается военным.