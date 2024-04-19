Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо написал в своем Телеграм-канале, что на Херсонском направлении три военнослужащих ВСУ переплыли реку Днепр, чтобы сдаться в плен российским бойцам.

Как отметил Сальдо, о намерении сдаться в плен украинские бойцы заранее сообщили российской стороне. Они связались с командованием ВС РФ, поэтому их действия были скоординированы. При пересечении Днепра, украинские военнослужащие не пострадали и добровольно сдались.

«Теперь они выживут и после победы России в СВО спокойно вернутся к своим семьям», написал глава региона в ТГ.

Владимир Сальдо обратился ко всем украинским солдатам и заявил, что «им незачем отдавать свои жизни за олигархическую клику Зеленского и его приспешников». Он призвал всех бойцов ВСУ сдаваться в плен, а для этого обратиться в соответствующий чат-бот.

Ранее военнопленный ВСУшник Евгений Погребняк рассказал, что решился сдаться в плен после прочтения записки с гарантиями безопасности, сброшенную российским беспилотником. По его словам, вместе с сослуживцами он был направлен украинским командованием на верную гибель. А сдавшись в плен, оказался в «человеческих условиях» – его напоили и накормили.