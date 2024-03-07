Российские бойцы в зоне СВО ликвидировали опытного снайпера ВСУ Владимира Основенко. Такую информацию сообщил в своем Телеграм-канале военный корреспондент Руслан Татаринов.

Как сообщил журналист. Ликвидированный украинский стрелок состоял в 241-й бригаде Территориально обороны ВСУ. Основенко был уроженцем Киева и погиб 7 марта 2024 года. Отмечается, что Владимир Основенко был опытным стрелком, которого называли «суперснайпером».

«Ликвидирован в населенном пункте Ивановское», – написал Татаринов.

Ранее сообщалось, что на Авдеевском направлении российские военнослужащие подбили танк Abrams американского производства. По сообщению Министерства обороны России, вражеская боевая машина была поражена экипажем танка Т-72 БЗ. Российские бойцы смогли подбить технику противника одним выстрелом. Это свидетельствует, что западная техника вопреки заявленному сверхкачеству не может устоять перед российским вооружением.