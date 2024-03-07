Американский лидер Джо Байден 7 марта должен выступить в Конгрессе со своей речью «О положении страны». Это выступление покажет, сможет ли действующий президент убедить своих избирателей, что способен управлять страной еще один срок. Либо оно станет полным фиаско для Байдена.

Вечером Джо Байден должен подняться на трибуну палаты представителей для доклада перед Конгрессом о положении дел в стране. Этот момент станет для Байдена решающим.

Эксперты отмечают, что у Байдена все равно достаточно высокие шансы в качестве кандидата в президенты США. Накануне он достойно выступил на первичных выборах, тем самым подтвердив свою кандидатуру от демократической партии. Однако есть и обратная сторона медали. Позиция администрации президента касаемо конфликта Израиля с палестинским движением «Хамас». По итогу протестная кампания американских активистов привела к тому, что 19% демократов в Миннесоте отдали свой голос «против всех». В Алабаме, Айове, Теннесси, Северной Каролине, Колорадо «против всех» проголосовало от 4% до 13%.