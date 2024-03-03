Специалисты из Института космической физики и прикладных технологий в Пекине обнаружили, что Южно-атлантическая аномалия обладает довольно необычным эффектом. Данное исследование специалисты опубликовали в научном издании Geophysical Research Letters.

Отметим, что Южно-атлантическая аномалия – это участок наиболее тонкого слоя магнитосферы нашей планеты, расположенного над Южной Америкой и югом Атлантики.

В ходе своего исследования ученые обнаружили, что данная зона существенно влияет на полярные сияния в Южном полушарии нашей планеты. Специалисты с помощью спутникового наблюдения определили, что она ослабляет полярные сияния.

Ведущий автор исследования Чжи-Ян Лю сообщил наблюдениях за ослабленными магнитными колебаниями этой аномалии. По его словам, они уменьшают количество энергии солнечных частиц, передающихся в атмосферу. Также он отметил, что все равно причина ослабления полярного сияния до конца не понятна.