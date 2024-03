Россия после окончания СВО будет контролировать всю левобережную территорию Украины, а граница между странами пройдет по Днепру. При этом сама река тоже окажется под контролем РФ, патрулировать ее будут корабли речной флотилии, уверен экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.

На YouTube-канале Through the eyes of он пояснил, что Россия освободит Харьков и Сумы, после чего начнет продвижение к Одессе. Она вместе с Николаевом также будет включена в состав РФ.

Напомним, эксперт предупреждают президента Украины Владимира Зеленского, что если Киев не пойдет на переговоры, он потеряет новые территории. Кроме того, ВС РФ создадут «санитарные зоны», которые не позволят ВСУ обстреливать мирные российские города.