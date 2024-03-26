Главная выгода от захвата в качестве трофея немецкой боевой машины пехоты Marder заключается в возможности внимательно изучить все ее конструкционные особенности, рассказал военный блогер Алексей Борзенко.

Он отметил, что Marder – это западная БМП, которая отвечает всем современным стандартам. Поэтому конструкторы разберут ее по винтику, чтобы найти возможные уязвимые места, выявить интересные особенности. С этой техникой будет то же самое, что и с танками Abrams и Leopard.

Борзенко отметил, что изучение бронетехники и вооружения противника – обычная практика, так делают абсолютно все страны мира. При этом речь не идет о том, чтобы копировать чужие технологии. Знание конструкционных особенностей позволяет разработать более эффективные меры противодействия той же БМП или танкам.

Напомним, что российские бойцы под ураганным огнем ВСУ забрали из-под носа у противника немецкую БМП. Она находится полностью в исправном состоянии.