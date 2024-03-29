Попавший к российским военнослужащим солдат 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС Украины Андрей Панчишин рассказал, как его мобилизовали прямо с улицы и отправили на передовую несмотря на диагноз – гепатит С. Видео с допросом украинского солдата публикует Министерство обороны Российской Федерации.

По словам военнопленного, сотрудники украинского военкомата схватили его на улице и заставили подписать контракт. При этом медкомиссия не обратила внимание на его диагноз – гепатит С. Мужчину признали годным и отправили в часть, проходить обучение военному делу.

Украинский военнослужащий Панчишин рассказал, что сначала его направили в воинскую часть в Житомире, где их учили стрелять из автомата. После обучения их отправили в Алексеево-Дружковку, расположенный в Краматорском районе ДНР, где их направили на позиции на передовой в окрестностях Клещеевки.

«Когда мы шли на задание, нам сказали, что там все хорошо, спокойно. Но оказалось, что все – наоборот», – рассказал боец.

Российские штурмовики окружили их позиции после массированного артиллерийского обстрела и закинули гранату в блиндаж, а потом предложили сдаться. Так Панчишин и попал в плен.