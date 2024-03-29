Диетолог-кардиолог Асият Хачирова рассказала, какие продукты питания стоит употреблять женщинам после наступления климакса. Об этом сообщает издание Газета.ру.

По словам специалиста, главная опасность, которая возникает при менопаузе у женщин – это развитие остеопороза, заболевания сопровождаемого снижением прочности костной ткани. Простыми словами, при остеопорозе кальций «вымывается» из организма, из-за чего кости становятся ломкими и хрупкими.

По словам специалиста, чтобы насыщать свой организм кальцием, необходимо употреблять кисломолочные продукты, в которых содержаться кальций и фосфор, необходимые организму.

«Если вы не употребляете цельное молоко, желательно включать в свой рацион кисломолочные продукты, ферментированные сыры, творог», – сообщила диетолог.

Однако специалист отметила, если у женщины возник ранний климакс, то в этом случае восполнить уровень кальция и фосфора с помощью питания не получится. В этом случае понадобится лекарственная терапия. Асият Хачирова подчеркнула, что существуют специализированные препараты, назначающиеся женщинам при раннем климаксе. Однако их назначить должен только врач.