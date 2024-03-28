Новый вид древнего песчаного червя, похожего на Шаи-Хулуда из «Дюны»

Ученые изучили окаменелости вымершего хищного червя и обнаружили новый вид, существовавший на протяжении 25 миллионов лет после того, как считалось ранее, этот род приапулидов полностью вымер. Источник: The New York Times.

С головой, покрытой рядами изогнутых шипов, древних червей рода селкиркия можно было легко спутать с острозубыми песчаными червями, населяющими пустыни Арракиса. Во время Кембрийского взрыва более 500 миллионов лет назад эти странные черви, обитавшие внутри длинных конусообразных трубок, были одними из самых распространенных хищников на морском дне.

«Если бы вы были тогда маленьким беспозвоночным, столкнувшимся с ними, случился бы ваш худший кошмар», – отметил Карма Нанглу, палеонтолог из Гарварда. «Это было похоже на то, будто бы тебя поглощает конвейер из шипов и зубов».

К счастью для потенциальных харвестеров, собирающих пряности, эти хищные черви исчезли сотни миллионов лет назад. Но недавние результаты анализа окаменелости из Марокко показывают, что эти грозные хищники своего времени, бывшие длиной всего 2,5-5 см, существовали значительно дольше, чем считалось ранее.

В статье, опубликованной 26 марта изданием Biology Letters, команда доктора Нанглу описала новый вид червя селкиркия, жившего спустя 25 миллионов лет после того, как все прочие представители его рода вымерли.

Прототип червя с Арракиса

Новый вид трубчатых червей был обнаружен, когда доктор Нанглу и его коллеги исследовали окаменелости, хранящиеся в коллекции Гарвардского музея. Проанализированные окаменелости происходят из марокканской формации Фезуата, отложения, относящегося к раннему ордовикскому периоду, начавшемуся около 488 миллионов лет назад и длившемуся почти 45 миллионов лет. Это была динамичная эпоха, когда пережитки кембрийского периода соседствовали с эволюционными новичками, такими как морские скорпионы и мечехвосты.

Формация Фезуата представляет собой подробный отпечаток этого экологического перехода. Это место хорошо известно останками морских существ, таких как трилобиты, зачастую хорошо сохранившихся в ржавых оттенках красного и оранжевого. У некоторых из окаменелостей марокканской формации даже сохранились тонкие особенности мягких тканей, окаменевающие крайне редко. Большинство палеонтологов, исследующих образцы из Фезуаты, сосредоточены на этих замечательных находках и упускают из виду огромное количество того, что Карма Нанглу называет «приловом ископаемых» – более мелкие останки и фрагменты, также присутствующие среди посткембрийских окаменелостей.

Изучая экспонаты из коллекции музея, ученые заметили несколько окаменелостей огненного цвета с сужающимися трубками, напоминающие удлиненные рожки мороженого. Кольцевая текстура этих трубок длиной всего в 2,5 см была почти идентична окаменелостям селкиркия из значительно более древних кембрийских отложений, таких как канадские сланцы Бёрджесс.

«Мы никак не ожидали, что этот червь будет здесь», – пояснил доктор Нанглу. «Он тут на 25 миллионов лет не к месту».

Более тщательный анализ подтвердил, что трубчатые окаменелости принадлежат новому виду червя селкиркия. Гарвардские ученые дали новому животному видовое название «церинг», происходящему от тибетского слова «долгая жизнь». Новый вид не только расширяет временную летопись червей рода селкиркия, но также подтверждает, что они жили в среде у Южного полюса, находившегося в ордовикский период неподалеку от современного Марокко.

Упорный хищник из кембрия

По словам Жана-Бернара Карона, палеонтолога из Королевского музея Онтарио, не участвовавшего в работе над рассматриваемой статьей, открытие группы Нанглу подкрепляет предположение, что некоторые кембрийские существа смогли выжить, даже когда разнообразие животных резко возросло в ордовикскую эпоху.

«Это новое исследование дополняет растущее число доказательств того, что многие представители кембрийских сообществ продолжали процветать в течение следующего ордовикского периода и не были быстро заменены, как могли предполагать предыдущие эволюционные модели», – заявил канадский ученый.

По словам доктора Карона, морфология нового червя «выглядит удивительно постоянной по сравнению с его кембрийским аналогом». Это говорит о том, что черви селкиркия претерпели незначительные эволюционные изменения за те 40 миллионов лет, проведенных ими за пожиранием других обитателей морского дна.

Но их трубчатая форма тела в конечном итоге вышла из эволюционного стиля среди близкородственных червей, известных как приапулиды. Сегодня в трубке обитает только один тип приапулид, и он строит свои трубки из комков растительных остатков, а не выделяет материал из собственного тела, как это делали полмиллиарда лет назад черви селкирия.

Доктор Нанглу считает, что формирование внешней трубки было необходимым условием защиты во время кембрия, когда в открытой воде бродило немного крупных хищников. Но по мере того, как в ордовике распространились свободноплавающие хищники, жесткие трубки, скорее всего, в конечном итоге сделали этих червей более уязвимыми охотничьими целями. В результате потомки червей селкирия решили отказались от своих трубок и перешли к более активным способам бегства, например, к рытью нор.

С другой стороны, экологические издержки на выработку защитных трубок, очевидно, в долгосрочной перспективе окупилось для селкиркия, поскольку новое открытие доказывает, что эти черви успешно сохранялись дольше, чем многие причудливые представители кембрия. По мнению доктора Нанглу, их присутствие также говорит о том, что иногда реальность выглядит более странной, чем вымысел, даже если речь идет о двойниках на большом экране.

«Это похоже на то, будто бы песчаный червь из «Дюны» построил вокруг себя гигантский дом», – пояснил доктор Нанглу. «Независимо от того, насколько диким является то, что вы увидите на экране, я уверенно гарантирую, что в природе было что-то, пусть даже и давно вымершее, что выглядело намного более дико».