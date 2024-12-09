В ближайшее время комиссия правительства РФ рассмотрит законопроекты, которые позволят правоохранительным органам временно блокировать подозрительные счета на срок до 10 дней без предварительного судебного решения. Нововведение, предложенное МВД, Минцифры и Минфином, направлено на борьбу с ростом киберпреступности и мошенничеством, которое ежегодно причиняет значительный ущерб гражданам и компаниям, передает ТАСС.

Предполагается, что инициатива начнет действовать с сентября 2025 года. Блокировка будет касаться только тех средств, которые правоохранители сочтут связанными с преступной деятельностью. Для заморозки операций потребуется одобрение руководства следственных органов, а в течение 10 дней будет направлено ходатайство в суд для дальнейшего ареста имущества.

Согласно статистике, в последние годы число преступлений, связанных с использованием цифровых технологий, значительно возросло. Если в 2018 году в России было зафиксировано около 175 тысяч таких преступлений, то к 2023 году их число увеличилось до 677 тысяч. В результате объем украденных средств с использованием кибертехнологий достиг 158 миллиардов рублей за 10 месяцев 2023 года. Большинство этих хищений осуществляется дистанционно, что требует более оперативных мер реагирования.

Важной частью предложенных изменений станет возможность блокировки не только банковских счетов, но и средств на авансовых платежах за услуги связи. Например, если деньги переведены мошенникам на номер мобильного телефона, те не смогут их обналичить или вывести через возвратные операции. Для предотвращения злоупотреблений банки и операторы связи обязаны предоставлять информацию правоохранителям в срок до трех дней.

Эксперты считают, что новая мера станет важным шагом в борьбе с финансовыми преступлениями. По мнению заведующего кафедрой экономической безопасности Игоря Лебедева, 10-дневный срок заморозки операций дает следствию достаточно времени для проверки и подтверждения фактов причастности к преступной деятельности. Это позволит защитить добропорядочных граждан и снизить риски злоупотреблений. В случаях угрозы национальной безопасности или финансирования террористических организаций возможен пересмотр сроков блокировки в сторону сокращения.

Дополнительно законопроект предусматривает защиту прав граждан и бизнеса через четкое регулирование процедур и судебный контроль. Если после проверки выяснится, что средства не связаны с преступлением, блокировка будет снята. Такой подход снижает риск давления на невиновных и позволяет более эффективно противодействовать кибермошенничеству.

Практика временной заморозки счетов не нова для России. Ранее она применялась в рамках борьбы с финансированием терроризма и отмыванием доходов. В условиях роста числа цифровых преступлений эта мера становится особенно актуальной. Она обеспечит оперативное реагирование на мошеннические схемы, предотвратит вывод средств за границу и укрепит доверие граждан к финансовой системе.

Эксперты подчеркивают, что важной частью борьбы с киберпреступностью остается повышение финансовой грамотности населения и внедрение современных технологий защиты счетов.