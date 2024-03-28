Экспертный институт социальных исследований провел круглый стол «Единство и сплочение: как россияне отвечают на попытки расколоть общество», одной из тем которого оказались сообщения о причастности к теракту в «Крокусе» боевиков движения ИГИЛ (ИГ, Исламское государство – запрещенная в РФ террористическая организация).

Эксперт Максим Григорьев пояснил, что исламисты никуда не убегают после теракта, они отстреливаются до последнего либо взрывают объект вместе с собой. Кроме того, они никогда не говорят о деньгах, так как совершают нападения за веру и убеждения.

Учредитель АНО «Центр международного взаимодействия и сотрудничества» Алексей Малинин поддержал эту точку зрения, а также напомнил, что версию с ИГ подбрасывают Соединенные Штаты. Причем преподносят ее как факт. Это стремление отвести все подозрения от Киева.

Эксперт Алексей Мартынов уверен, что следы теракта ведут на Запад, «на одно замечательное здание на берегу Темзы». Планирование и реализация нападения очень характерны именно для британских спецслужб, которые ставили своей целью разлад в российском обществе. Они хотели заставить россиян паниковать, но, как говорил президент России Владимир Путин, достигли обратного эффекта – единение только усилилось.