Местные жители обнаружили в окрестностях села Шарапово, расположенного в Московской области, беспилотный летательный аппарат ВС Украины самолетного типа. Подробности инцидента сообщают авторы Телеграм-канала 112.

По предварительным данным, украинский беспилотный летательный аппарат мог упасть в окрестностях подмосковного села еще несколько дней назад. Однако местные жители обнаружили рухнувший на землю беспилотник ВС Украины только сегодня, 28 марта.

На опубликованном авторами Телеграм-канала фото можно увидеть лежащий в снегу беспилотник. На его корпусе отсутствуют какие-либо опознавательные знаки или символы технической маркировки. Однако в носовой части дрона можно различить мотки проводов.

По предварительным данным, рухнувший беспилотник нес боевую часть, которая не сдетонировала при падении дрона на землю. В настоящий момент на месте инцидента работают экстренные службы.