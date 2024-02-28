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Команда исследователей из Будапешта показала, как теоретические концепции математики обретают реальную жизнь. Они обнаружили совершенно новую форму «мягкой ячейки», которая перешла от математической возможности к обилию природных примеров. Источник: Popular Mechanics.

Математики издавна увлекались изучением форм. Используя острые края и множество точек, они посвятили столетия тому, чтобы увидеть, как эти формы сочетаются друг с другом, обеспечивая бесконечные возможности укладки плитки. Но уравнения, используемые при математическом формообразовании, с их жесткими линиями и острыми краями, как правило, редко пересекаются с природой.

Группа исследователей из Будапештского технологического университета объявила, что они открыли новый естественный класс формы плитки с изогнутыми краями. Свои выводы они загрузили на сервер препринтов arXiv. Этим формам, получившим названия «мягкие ячейки» и «z-ячейки», не хватает характерных углов теоретической математики, но они все равно подходят друг другу как в двух, так и в трех измерениях.

«Центральная проблема геометрии – замощение пространства простыми структурами», – пишут авторы. «Классические решения, такие как треугольники, квадраты и шестиугольники на плоскости, а также кубы и другие многогранники в трехмерном пространстве, построены с острыми углами и плоскими гранями. Однако многие плитки в природе характеризуются формой с изогнутыми краями, неплоскими гранями и небольшим количеством острых углов, если последние вообще имеются. И важный вопрос здесь состоит в том, чтобы связать прототипы острых плиток с более мягкими естественными формами».

Венгерские математики открыли тайную геометрию природы

Новый класс конструкционной мозаики

Команда венгерских ученых считает, что они решили проблему размерностей при помощи нового «бесконечного класса многогранных мозаик», способных плавно деформироваться в мягкие плитки и создавать мягкие версии ячеек, обычно связанных с точечными решетками как в двух, так и в трех измерениях.

«Эти формы возникают не только в искусстве, но и в биологии», – заявил для New Scientist руководитель исследования Габор Домокос. «Если вы посмотрите на участки мышечной ткани, то увидите, что клетки имеют всего два острых угла, т.е. на один меньше, чем у треугольника и это совершенно особый вид мозаики».

«Примечательно, что эти идеальные мягкие формы, рожденные геометрией, в изобилии встречаются в природе, от клеток до оболочек», – отметил он.

В двух измерениях эти формы мягкой оболочки довольно легко описать – согласно венгерским ученым, они представляют собой «ячейки с изогнутыми границами, имеющими только два угла». В трехмерном пространстве все становится немного сложнее, но цель та же: позволить вещам быть гибкими и свести к минимуму количество присутствующих «углов». В 3D форме мягкие ячейки могут вообще не иметь углов.

«Мы обнаружили, что архитекторы интуитивно находили такие формы, когда хотели избежать углов», – сообщил Домокос.

В основной части научной статьи объясняется, как морские ракушки становятся естественным примером этой формы. Как известно, раковина формируется из нескольких камер, и ее рост, по-видимому, происходит по регулируемой схеме. Используя компьютерный томограф, команда исследователей обнаружила, что, когда они измеряли ракушки в трех измерениях, они не могли найти острые углы, хотя двухмерный вид ракушек воспринимается иначе. Это заставило венгерских ученых поверить, что морская ракушка является ярким примером формы мягких ячеек, а также показывает, насколько далеко природа превосходит наше современное понимание геометрии.