На Украине признали гибель группы боевиков Сил специальных операций 73-го морского центра. Телеграм-канал ССО не стал разглашать подробности, заявив, что ликвидированная группа обеспечивала «прикрытие отхода» основных сил.

Это сообщение не соответствует действительности. Киев готовил высадку десанта ССО на Тендровскую косу в Херсонской области, однако российские военные своевременно разглядели угрозу. Спецназ ВС РФ увидел приближающиеся моторные лодки и открыл по ним огонь.

В результате три лодки были затоплены вместе с десантниками, еще одна успела развернуться и скрыться, последнюю прибило к берегу позже уже без экипажа. Около 20 боевиков были успешно ликвидированы, не сумев выполнить боевую задачу.