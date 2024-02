Оборонительные сооружения российской армии на Запорожском, Донецком и Харьковском направлениях в зоне проведения специальной военной операции стали самыми протяженными оборонительными конструкциями в Европе со времен Второй мировой. При этом успехи ВС РФ во время отражения украинского контрнаступления заставили НАТО полностью переосмыслить свою оборонную стратегию. Об этом в своем материале сообщает журнал The Economist со ссылкой на Центр стратегических и международных исследований США CSIS (Center for Strategic and International Studies).

После провального контрнаступления ВСУ президент Украины Владимир Зеленский распорядился начать строительство собственных оборонительных рубежей на линии фронта и общей границе с Российской Федерацией и Белоруссией на севере страны. При этом о строительстве хорошо укрепленных линий обороны задумались в Польше, Литве, Латвии и Эстонии.

Власти Эстонии сообщили о необходимости создать около 600 бункеров на границе с Российской Федерацией. Латвия и Литва планирует соорудить 1116 и 2758 бункеров вдоль российской границы соответственно. Однако данные решение Прибалтийских стран ставят под сомнение принятую в НАТО стратегию об «эластичной обороне».