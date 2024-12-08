В Южноуральске 50-летняя женщина стала жертвой мошеннической схемы, потеряв более 4,1 миллиона рублей. Как сообщает пресс-служба Управления МВД России по Челябинской области, пострадавшая, поддавшись обещаниям быстрого заработка, оформила кредиты на себя и свою соседку, надеясь на успешные инвестиции.

По словам правоохранителей, история началась с интернет-знакомства с мужчиной, который представился опытным инвестором. Он предложил женщине связаться с представителем некой инвестиционной компании, который якобы гарантировал высокий доход. В доверительной переписке мошенники убедили её перевести крупные суммы на предоставленные банковские счета.

Соседка, на которую также был оформлен кредит, заподозрила неладное и настояла на обращении в полицию. В ходе разбирательства выяснилось, что никакой реальной компании, обещавшей прибыль, не существует, а средства были выведены на счета, связанные с мошеннической группой.

Следственный отдел возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве. В настоящий момент полицейские занимаются поиском злоумышленников, а также проводят разъяснительную работу о необходимости повышенной осторожности при инвестициях.

Представители МВД напоминают гражданам, что перед вложением средств следует внимательно изучать финансовую организацию, проверять её репутацию и избегать предложений, связанных с подозрительно высокими доходами. Для получения консультации рекомендуется обращаться в лицензированные учреждения или к проверенным специалистам.