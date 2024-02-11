В начале февраля украинский президент Владимир Зеленский назначил на должность нового главнокомандующего Вооруженных сил Украины уроженца Владимирской области и выпускника Московское высшее общевойсковое командное училище Александра Сырского. При этом новый украинский главком продолжает регулярно общаться со своими родителями, которые до сих пор проживают во Владимире. Об этом сообщают авторы Телеграм-канала Mash.
Родители нового главкома ВСУ Александра Сырского отказываются общаться с прессой. Однако авторам Телеграм-канала удалось пообщаться с их соседкой. Женщина рассказала, что сын звонит своим родителям практически каждый день.
«Потом Сырский Александр, когда он последний раз приезжал сюда, то говорил: “Мы работаем вместе украинцами, сидим в одном штабе и мы их всех ненавидим”. По его словам, украинцы очень хитрые и пронырливые, как ужи извиваются», – заявила соседка родителей Сырского.