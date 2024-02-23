Российский боец Николай Артемов из легендарной 16-й бригады специального назначения, дислоцируемой в Тамбове, успел сообщить своим сослуживцам о собственной смерти, однако чудом выжил после сложного ранения в позвоночник, полученного в зоне СВО. Об этом в своем материале рассказывает издание «Российская газета».

По словам гвардии старшего сержанта, его подразделение принимало участие в СВО с 24-го февраля 2022 года. В составе 16-бригады Николай участвовал в боевых действиях на Киевском направлении, однако ранение получил спустя два месяца в лесу Крокодил под Изюмом. Дозор не заметил украинских диверсантов, которые пытались взять в плен командира их подразделения.

«Двух положил, третий залег за деревом. Я побежал к командиру, хотя видел, что он уже все: у него от попадания пули пауэрбанк на груди загорелся. И тут меня как веслом по спине ударило. Упал, ползу, чувствую – ноги не могу подтянуть. Сказал в рацию: “Перун – 200, Филин – 200″, – и потерял сознание», – вспоминает Николай.

К сожалению, командир подразделения не выжил, а Николая сослуживцы пронесли 5 километров по лесу, а затем погрузили на танк и доставили в Изюм, где его впервые прооперировали. После его переправили в Белгород, где врачи вытащили из позвоночника пулю, а после направили в Москву в госпиталь имени Вишневского на реабилитацию. В итоге Николай потерял чувствительность ног. 5 февраля 2023 года его уволили с военной службы, предоставив военную пенсию и положенные льготы. В настоящий момент занимается спортом в центре «Преодоление», где специализируются на параспортсменах, и даже успел выполнить второй разряд в жиме лежа.