В преддверии новогодних праздников россияне определились с предпочтениями для отдыха. Согласно исследованию, проведенному сервисами «Островок» и «СБЕР ЕАПТЕКА», наибольшей популярностью пользуются путешествия, активные мероприятия в родном городе и просмотр фильмов и сериалов, передает издание “Известия”.

18% опрошенных планируют отправиться в соседний регион, а 12% — провести праздники за городом, наслаждаясь природой. Отдых у моря привлек 11% респондентов, в то время как на горнолыжные курорты собираются лишь 4%. Значительная часть опрошенных — 20% — предпочитают оставаться в своем городе, выбирая активный досуг. Среди возможных вариантов — концерты, спектакли, ярмарки и фестивали, которые станут основным развлечением для 12% участников опроса.

Кроме того, 7% респондентов собираются посвятить праздничные дни заботе о здоровье, посетив баню, спа или массажные салоны. Однако наибольшая доля опрошенных (28%) намерена провести время за просмотром фильмов и сериалов. Организация домашних праздников с гостями и ужинами станет главным занятием для 17%, а 16% участников признались, что будут работать во время каникул.

Интерес россиян к экскурсионным и курортным направлениям продолжает расти. Наибольший прирост бронирований наблюдается в таких городах, как Вологда и Ростов-на-Дону (+24%), Кострома и Владивосток (+12%). Калининград, Зеленоградск, Екатеринбург и Краснодар отметились увеличением спроса на 5%. Среди курортов популярны Пятигорск (+13%), Кисловодск и Геленджик (+5%).

В десятку самых востребованных направлений на новогодние праздники входят Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Эсто-Садок, Красная Поляна, Ярославль и Екатеринбург. Средняя стоимость ночи в отелях составляет 7 150 рублей, что на 10% выше прошлогоднего уровня.

Специалисты советуют тем, кто планирует посещение людных мест, уделить внимание укреплению иммунитета. Провизор Наталья Болотова рекомендует включить в аптечку витамины и минералы, такие как цинк, витамин D и аскорбиновая кислота. Для отдыха на море или в горах она советует запастись препаратами для улучшения пищеварения. А в случае простуды помогут противовирусные средства на основе интерферона и жаропонижающие препараты, такие как парацетамол или ибупрофен.