В украинских соцсетях появился снимок нашивки украинского бойца, текст которой является критикой украинских командиров, причем в нецензурной форме. Оригинальная фотография была опубликована британским изданием Evening Standard. Причем она являлась иллюстрацией к материалу, в котором содержалась просьба украинского президента Зеленского к республиканцам Конгресса США относительно снятия блокировки финансирования для Украины.

Текст нашивки был написан на украинском языке. Вот дословный перевод: «Нет врага страшнее, чем командир д@@@@@б». Последнее слово является нецензурным и означает человека с низкими интеллектуальными способностями, не прислушивающегося к разумным советам окружающих.

На этот снимок обратил внимание украинский экс-депутат Игорь Мосийчук (признан террористом и экстремистом в РФ). Он подчеркнул, что это фото было выбрано британским изданием неслучайно. По его словам, фото является посылом к политическому и военному руководству Украины.