Мужчина, который в Ереване осквернил памятник детям блокадного Ленинграда, задержан местной полиции. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета Армении, передает портал Ura.ru.

Сообщается, что в настоящий момент СК принимает решение о возбуждении уголовного дела в отношении вандала, сам он находится под стражей.

МИД РФ ранее осудило акт вандализма, совершенный в Ереване 29 января текущего года. В ведомстве напомнили, что это уже не первый подобный случай – вандалы несколько раз оскверняли памятники, которые посвящены общим эпизодам истории для России и Армении.

Во вторник Следственный комитет Армении заявлял, что личность осквернившего памятник мужчины установлена.