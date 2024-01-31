В Одесском академическом музыкально-драматическом театре сообщили о смерти советского и украинского актера Анатолия Дриженко. Он ушел из жизни в 82 года, сообщила “Российская газета”.

«Более полувека театральный корифей, ведущий мастер одесской сцены, известный артист театра и кино радовал своим творчеством», – говорится в опубликованном в Сети некрологе.

Актер в 1964 году закончил Киевский государственный институт театрального искусства и отправился в Одессу. Помимо службы в театре, он снялся в ряде известных фильмов и сериалов. Среди них – «Золотой теленок», «Ликвидация» и «Пляж». Также актер сыграл роли в картинах «Год активного Солнца», «Посылка для Светланы» и «Хлеб моего детства».

Прощание с актером пройдет 2 февраля в Одессе.