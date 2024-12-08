Полиция Иркутской области вновь предупреждает жителей о появлении новых схем мошенничества. Злоумышленники совершенствуют методы обмана, пытаясь завладеть личной информацией и деньгами граждан. Сотрудники ГУ МВД по Иркутской области рассказали о самых распространенных способах обмана, которые требуют особой осторожности.

Одной из популярных схем стало оформление кредитов и микрозаймов на имя жертвы. Мошенники используют утечки данных из баз магазинов и сервисов доставки, а также следят за пользователями в социальных сетях. Часто для взлома аккаунтов они подбирают пароли, основываясь на личной информации, такой как имена детей или клички домашних животных.

Другим опасным методом является взлом iPhone через приложения. Преступники предлагают установить программу из App Store, а затем требуют ввести данные Apple ID. После этого устройство блокируется, и разблокировка может стоить владельцу сумму, сопоставимую с ценой нового телефона.

Одним из наиболее изощренных способов мошенничества стала кража аккаунтов портала Госуслуг. Жертвы получают уведомления о подозрительных попытках входа в личный кабинет, в которых содержится номер для связи. При звонке на этот номер “сотрудники поддержки” обманом получают доступ к аккаунту, а вместе с ним и к личным данным. Полиция напоминает, что Госуслуги никогда не отправляют сообщения с контактными номерами.

Среди других уловок выделяется схема с “ошибочным” переводом средств. Мошенники отправляют деньги на карту жертвы, а затем просят вернуть их, утверждая, что произошла ошибка. После возврата средств злоумышленники обращаются в банк с заявлением о возврате перевода, оставляя жертву без денег.

Также набирает популярность схема обмана через мессенджер Telegram. Злоумышленники рассылают “подарочные” ссылки, которые обещают премиум-доступ, однако переход по ним может привести к полной потере аккаунта.

Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют быть внимательными и следовать простым правилам: не переходить по подозрительным ссылкам, не сообщать пароли и коды из сообщений, не доверять звонкам от “представителей” служб или операторов связи, а также использовать сложные пароли для всех учетных записей. Важно помнить, что мошенники всегда ищут новые способы обмана, и только внимательность и осторожность помогут защитить себя и свои данные.