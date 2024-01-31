Глава телеканала ТНТ Тина Канделаки прокомментировала скандал с блогером Алиной Акиловой, сорвавшей съемки проекта «Это нормально?». Она должна была вести это шоу, но в последний момент отказалась.
Акилова аргументировала свое решение нежеланием появляться в одном проекте с бывшим мужем Николаем Сердюковым. По ее словам, это могло привести к срыву свадьбы с нынешним бойфрендом.
Канделаки с иронией заявила, что блогер сумела выжить среди змей, но вот с людьми у нее не очень получается.
«Выжила в Африке среди змей, но отдала все ради того, чтобы однажды услышать: женщина, знай свое место. В общем: се ля ви. Хотя, стать домохозяйкой – это тоже довольно непростой и определенно интересный путь, но даже домохозяйкам порой приходится следить за тем, чтобы их мысли не оказывались за пределами их собственных кухонь», – цитирует руководителя канала РИА Новости.