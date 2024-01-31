Глава телеканала ТНТ Тина Канделаки прокомментировала скандал с блогером Алиной Акиловой, сорвавшей съемки проекта «Это нормально?». Она должна была вести это шоу, но в последний момент отказалась.

Акилова аргументировала свое решение нежеланием появляться в одном проекте с бывшим мужем Николаем Сердюковым. По ее словам, это могло привести к срыву свадьбы с нынешним бойфрендом.

Канделаки с иронией заявила, что блогер сумела выжить среди змей, но вот с людьми у нее не очень получается.