На Украине имеется множество серьезных проблем, среди которых непрофессионализм органов власти, коррупция и бесконечные политические интриги. В такой обстановке самое последнее, что нужно Киеву – это отставка главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, заявила депутат Верховной рады Юлия Тимошенко.

Она отметила, что слухи об увольнении Залужного взбудоражили миллионы граждан Украины. Они заставили с нетерпением ждать их опровержения. Однако после того, как Офис президента объявил, что главкома снимать не собираются, появились подозрения, что основания для появления подобных слухов все же имелись, передает РИА Новости.

Ранее издание Economist написало, что Залужному предложили пост главы СНБО, однако он ответил отказом. Также президент Украины Зеленский призывал главу ГУР Кирилла Буданова и командующего Сухопутными войсками Александра Сырского занять место Залужного, но они отказались от этого предложения.